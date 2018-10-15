Мосгордума предложила увеличить штрафы за зацепинг в 25 раз

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгордума предлагает увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в том числе зацепинг, в 25 раз — до 2,5 тысячи рублей, сообщила журналистам председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко.

Мосгордума в понедельник провела заседание круглого стола на тему: "Правовое регулирование правил нахождения на территории МЦК и поведения зацеперов (о доработке проекта федерального закона №127297-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")". Обсуждение прошло в рамках работы комиссий Мосгордумы по безопасности, законодательству, регламенту, правилам и процедурам и по городскому хозяйству и жилищной политике.

"Мы с коллегами считаем, что необходимо увеличивать ответственность за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, поскольку это имеет высокую степень общественной опасности и требует специального правового регулирования. Предлагаем рассмотреть возможность внесения соответствующих дополнений в проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП", — сказал в ходе заседания председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

В свою очередь Святенко пояснила, что речь идет также о статье КоАП о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте.

"Если говорить о поведении на железной дороге и объединенное деяние на железной дороге, то мы предлагаем штрафы до 2,5 тысяч рублей, сейчас штраф — 100 рублей", — сказала Святенко журналистам.

В настоящее время зацепинг классифицируется как "посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" и в соответствии с пунктом 1 статьи 11.17 КоАП наказывается штрафом в 100 рублей.