Комитет Госдумы поддержал продление "заморозки" накопительной пенсии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду поддержал правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии в России до 2021 года.
При этом, как пояснил глава думского комитета Ярослав Нилов, касается этот законопроект только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
Комитет на заседании в понедельник принял решение поддержать законопроект правительства.
Однако глава думского комитета Ярослав Нилов отметил, что очередная заморозка является лишь оттягиванием решения проблемы. "Однозначно сегодня сказать хорошо это или плохо я бы не смог. Есть и плюсы, и минусы… Мы видим, что система барахлит", — отметил Нилов.
Согласно решению комитета, Госдумой в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 18 октября.