Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Теплая и солнечная погода продержится в Москве всю неделю, в выходные ожидается похолодание при северном ветре, сообщила РИА Новости в понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Практически всю неделю погода в столичном регионе будет определяться антициклоном. Существенных осадков у нас не ожидается, только в конце недели погода будет чуть более облачной, чем в начале недели", — сказала Позднякова.

По ее словам, преобладающая температура в ночные часы по региону от 4 до 9 градусов, в Москве — 6-8 градусов выше нуля со слабым ветром.

"Дневная температура сегодня – 17-19, последующие дни около 15 градусов. Во вторник 15-17, потом около 15 градусов. Начиная с пятницы дневная температура начнет постепенно понижаться за счет увеличения облачности", — добавила синоптик.

Метеоролог отметила, что уже в пятницу температура по региону составит 10-15, а в субботу — 8-13 градусов. "И 8-13 это уже будет при северном ветре. Начиная с выходных характер погоды в столичном регионе будет постепенно меняться в сторону понижения температуры", — добавила Позднякова.