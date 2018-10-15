Нижегородские пожарные спасли из горящего здания семерых щенков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Нижегородские спасатели вынесли из горящего здания семерых щенков, рассказал РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарных вызвали на тушение заброшенного здания в Ленинском районе Нижнего Новгорода в начале октября.

"При тушении выселенного дома пожарные услышали писк. Под завалами обрушившегося дома они обнаружили выживших при пожаре щенков, прятавшихся в погребе. Сотрудники МЧС аккуратно достали щенков из-под обгоревших досок. Вскоре за ними прибежала их мать, которая до этого где-то пряталась от огня. Собака унесла своих щенков в безопасное место", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Один из спасателей снял кадры спасения щенков на видео и выложил на своей странице в Инстаграме. Запись стремительно набирает популярность.

"К сожалению, наш регламент не предусматривает награждение пожарного за спасение животных – только за спасение людей. Но мы думаем о том, как можно поощрить сотрудников, которые помогли щенкам", — рассказал собеседник агентства.