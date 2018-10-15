В Свободном наладили автобусное сообщение, нарушенное обрушением моста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт — РИА Новости. Полноценное автобусное сообщение налажено в городе Свободный Амурской области, четыре маршрута курсируют между центральной и залинейной частями города, которые связывал обрушившийся виадук, рассказала РИА Новости пресс-секретарь мэрии города Кристина Мягкова.

"Сегодня уже полноценно по графику запущены четыре маршрута, работают 10 автобусов. Они идут по временной дороге через Зейский переезд, дорогу отсыпали, установили дорожные знаки, вдоль дороги спилили деревья. За линией проживают около 10 тысяч человек, находятся школа и центральная больница",- рассказала Мягкова.

Она уточнила, что к началу ноября все дорожные работы кроме асфальтирования будут выполнены и на второй альтернативной дороге — это проезд через улицу Бульварную. Вторая объездная дорога проходит по берегу реки Джалунь.

"Эту объездную дорогу жители используют с первых дней после ЧП, особенно, если транспорт высокой проходимости. К началу ноября все дорожные работы на ней кроме асфальтирования будут завершены, весной начнется асфальтирование. Из регионального бюджета на обустройство этой объездной дороги выделено 10 миллионов, пока деньги не поступили, работы ведутся в долг",- пояснила собеседница агентства.

Девятого октября в третьем по численности населения городе Приамурья обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности позже уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. СК возбудил дело по статье "Халатность". В Свободном сохраняется режим ЧС, стоимость нового моста власти области оценили не менее чем в 2 миллиарда рублей.