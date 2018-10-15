В Иркутской области открыли монумент в память о погибшем в Сирии летчике

ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Монумент в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове открыли в городе Черемхово Иркуской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

С инициативой возвести памятник выступили студенты Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова. Монумент представляет собой взмывающий в небо самолет, опорой которого является российский триколор.

Идея композиции принадлежит мэру города Черемхово Вадиму Семенову. По его словам, то, что в шахтерском городке за многие тысячи километров от Сирии молодежь так близко восприняла гибель российского пилота, достойно уважения.

"Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову открыли в Черемхово в городской роще. На церемонии присутствовали представители городской администрации, школьники, студенты. Черемховцы почтили память Романа Филипова минутой молчания и запустили в небо белые шары", — говорится в сообщении.

Роман Филиппов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик СУ-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Пилот до последнего пытался спасти боевую машину. Катапультировавшись, летчик попал в окружение. Он бился до последнего патрона и, чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой. Роману Филиппову посмертно присвоено звание Героя России.