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Общество

На Кубани завершилось расследование зверского убийства

(обновлено: 08:09 15.10.2018)
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Наталья Дмитриева, убитая в мае 2018 годаНаталья Дмитриева, убитая в мае 2018 года

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Краснодарском крае завершилось расследование уголовного дела об убийстве матери пятерых детей Натальи Дмитриевой из поселка Псебай. В мае этот чудовищный случай обсуждала вся страна: женщину изнасиловали и забили камнями. Чтобы преступники не ушли от наказания, а дело взяли на особый контроль, жители поселка тогда вышли на пикет. Местные думали, что во всем виновата многочисленная банда подростков. Но это оказалось не так. Что происходило все это время в Псебае и к каким выводам пришло следствие — в материале РИА Новости. 

Поселок Псебай. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Берило
Резонансное убийство в Псебае: ответственность на каждом

"Хуже только авиакатастрофа"

В ночь с 13 на 14 мая Дмитриева с подругой отдыхали в кафе. К ним за столик подсела группа подростков, хорошо известных в поселке. Один из них учился в одной школе с 17-летним сыном Натальи — в параллельном классе. Других знала подруга Вера.

По информации следствия, когда женщины отправились по домам, двое увязались за Натальей. В темноте они напали на нее, отпор она дать не смогла. Убийство было совершено с особой жестокостью: ее ударили камнем по голове сзади, избили, изнасиловали палкой, вспороли живот, а затем задушили. В самом начале следователи выдвинули версию: инициатором расправы выступил 17-летний Максим Б. (это он якобы оттащил тело в укромное место), а его 19-летний приятель из Краснодара Савелий Н. был подельником.

© Фото : Виталий ЗубенкоНаталья Дмитриева, убитая в мае 2018 года
© Фото : Виталий Зубенко
Наталья Дмитриева, убитая в мае 2018 года

Однако местные жители настаивали на своем: издевались над Натальей по меньшей мере семеро. Следственные органы упрекали в желании замолчать реальный масштаб трагедии и "отмазать" других участников казни. Никто в Псебае не мог поверить, что подобные зверства совершили двое.

Адвокат Валерий Зубенко, представляющий интересы семьи погибшей, практически сразу подключился к расследованию. В комментарии корреспонденту РИА Новости он сообщил, что на первых порах следствие работало, что называется, спустя рукава.

Встреча жителей Псебая с представителями правоохранительных органов Краснодарского края. Архивное фото
© Фото : Предгорье online/Дмитрий Бунтури
В СК рассказали о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани

"Есть определенная группа подростков, которая ведет не самый спокойный образ жизни в Псебае. Односельчане думали, что убила Наталью эта банда. Потом стало известно, что подростки употребляли наркотики: во-первых, сами подозреваемые в показаниях говорили об этом, во-вторых, есть другие доказательства. Но своевременно их не освидетельствовали. Это уже вопросы к следствию. Все в итоге вылилось в стихийное собрание людей, а потом в шумиху в СМИ. Шокирующее происшествие вызвало такой резонанс, что дело передали в центральный аппарат СУ СК России", — объясняет адвокат.

И добавляет, что даже следователь по особо важным делам из аппарата, сталкивавшийся с разными по сложности и степени трагичности делам, сравнил произошедшее в Псебае с авиакатастрофой. "Из соображений этики нам нельзя раскрывать все подробности этого преступления, но поверьте мне на слово, это просто ужасно. Родные до сих пор пребывают в шоке, не могут знакомиться с материалами дела, потому что это эмоционально тяжело", — говорит Зубенко.

Прошлые преступления

Сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета пришлось отработать все версии, даже те, что существовали на уровне сплетен соседей. "А слухи были разные. Эта компашка пользовалась дурной славой — пугали жителей, дрались, распивали горячительные напитки. Было даже предположение, что они причастны к нераскрытому убийству, которое произошло год назад в том же поселке. Молодого мужчину тогда зарезали и скинули тело в овраг. Виновных до сих пор не нашли. Однако все эти версии не подтвердились. Следствие также опровергло информацию о том, что над Натальей издевалась группа лиц, как предполагали местные жители", — рассказал Зубенко.

Подъезд по дороге к Псебаю. Архивное фото
© РИА Новости / Светлана Берило
МВД проверяет следователя, отпустившую будущего убийцу женщины в Псебае

У тех двоих, которых заподозрили, за плечами уже был "послужной список". По ходу следствия выяснилось, что Савелий Н. ограбил салон красоты и вынес товары на 105 тысяч рублей, а 17-летний Максим Б. похитил у сверстника куртку, дело в отношении него внезапно прекратили за неделю до убийства Натальи.

"Это заинтересовало центральный аппарат: совершенно точно дело прекратили по каким-то немыслимым основаниям. Скорее всего, мальчика пытались "отмазать". Следователи направили представление в адрес начальника ГСУ СК России по Краснодарскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в адрес того оперативника, который не дал ход тому делу", — восстанавливает хронологию событий адвокат.

И вот 8 октября управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы МВД. Известно, что женщина-полицейский проверяла сообщение о краже куртки, однако не передала материалы в органы СК, а стала действовать самостоятельно, что запрещено законом.

"Сотрудница полиции уговорила потерпевшего отказаться от претензий и 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Проходили по нему двое. По ее версии, один из подростков вообще был не причастен к грабежу, а действия второго она квалифицировала как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности. Впоследствии данное решение отменили и в отношении подростков возбудили уголовное дело о грабеже", — пояснили РИА Новости в пресс-службе краевого управления СК.

© Фото : Виталий ЗубенкоНа месте убийства Натальи Дмитриевой в мае 2018 года
© Фото : Виталий Зубенко
На месте убийства Натальи Дмитриевой в мае 2018 года

Однако вернемся к убийству многодетной матери. Следствие установило, что перед изнасилованием молодые люди нанесли Дмитриевой 19 ударов камнем по голове. В итоге Савелию и Максиму предъявили обвинения в убийстве, совершенном по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью.

Золотая молодежь

Спустя несколько месяцев после зверской расправы поселок вернулся к привычной жизни. По результатам расследования из гимназии, где учился Максим, уволили директора, заместителя директора по учебно-методической работе и социального психолога. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела ПДН администрации района. Все подростки из той компании, в которой вращались Максим и Савелий, взяты под особый контроль. В отставку ушел глава Псебая: он уже в преклонном возрасте, жуткий случай сильно пошатнул его здоровье.

Сестра погибшей Анна Дмитриева рассказала РИА Новости, что компанию подростков, от которой раньше шарахался весь поселок, теперь не слышно и не видно. По-видимому, родители сделали все, чтобы спрятать своих чад подальше.

"Сейчас сидят тихо. Но компания была большая, все они там проблемные. Они, скорее всего, принимали наркотики. Местные утверждают, что дилеры до сих пор поставляют вещества в Псебай. Молодежь как принимала наркотики, так и продолжает. И все распивают алкоголь", — говорит Анна.

По ее словам, родные обвиняемых никак не отреагировали на зверство, совершенное их детьми. "Лишь мама 17-летнего Максима на поминках подошла к мужу сестры, лепетала что-то подобное извинениям. Но позже по поселку пошли слухи: дескать, она всем рассказывает, что ее ребенок не делал этого и сидеть не будет. А отец семейства уверен, что сын сам стал жертвой, мол, его специально накачал наркотиками Савелий", — делится подробностями Анна Дмитриева.

На уровне поселка семья Максима заметно выделяется, прежде всего достатком. По словам сестры погибшей, у отца подростка хорошая должность, есть рычаги влияния: "Вот она, вседозволенность: папка же откупит! На этой почве все и произошло. Украл куртку — ничего не последовало. Так грань и стерлась".

Банда по интересам

При этом Анна признает, что есть и другая сторона медали: детям абсолютно нечем заняться в Псебае. Вся молодежь стремится к одному — побыстрее уехать отсюда.

Следственные действия в поселке Псебай Краснодарского края
© Фото : Новая Кубань
На Кубани ушел в отставку глава поселка, где убили многодетную мать

"Я ведь тоже росла тут, это были сложные 1990-е. Однако в школах с нами работали, организовывали дискотеки, соревнования, выезды на природу. Сегодня даже попасть в какую-то секцию можно только по предварительной записи. Нашим детям отец (муж погибшей Натальи. — Прим. ред.) сам сделал турники, чтобы они занимались. И показывает пример", — говорит Анна.

Что касается непосредственно обвиняемых, то — в один голос твердят наши собеседники — извращения, неконтролируемая жестокость и насилие всегда были в их сфере интересов. Отчасти это подтверждается данными следствия: подростки признаны вменяемыми, в момент преступления они не находились в состоянии аффекта.

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© Ruptly
Тетя убитой в Псебае женщины рассказала о криминальной молодежи в поселке

"Это должно сидеть в голове, словно заготовленный заранее умысел. Когда произошла беда, подруги Натальи нашли в Сети страницы подростков и пришли в ужас. Там были ролики с издевательствами над животными, какие-то тюремные записи, аббревиатуры нецензурного содержания, шок-видео. Потом они все это удалили. Парни состояли в нескольких тематических сообществах, теперь участники этих групп пишут мне, сыновьям, подругам — оскорбляют нас, оскорбляют Наташу", — возмущается сестра погибшей.

Но даже самое жестокое наказание Наталью не вернет. "У нас семья разрушена. Самая младшая девочка — ей два года, — по сути, она и не знала Наташу. Она ко всем ластится, всех называет "мама", засыпает с фотографией Наташи. Это боль, которая нескоро утихнет. А скорее всего, не утихнет никогда".

Пожизненный срок

В данный момент родные убитой и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Адвокат Зубенко обращает внимание на то, что подростки вначале частично признавали вину, а сейчас меняют показания, пытаясь уйти от ответственности. Оба не отрицают: да, находились на месте преступления. Но каждый всячески открещивается от того, что принимал участие в изнасиловании, избиении и удушении. Проще говоря, валят вину друг на друга.

На снисхождение им вряд ли стоит рассчитывать. "Наши требования в суде — применить к ним самую строгую меру наказания. К сожалению, один из злоумышленников еще несовершеннолетний, поэтому максимум для него — десять лет лишения свободы в колонии. Но что касается второго — вплоть до пожизненного", — заключает адвокат Зубенко.

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