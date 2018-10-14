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Общество

В Сочи открылся первый саммит молодых ученых и инженеров

0900
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи. Архивное фотоВид на Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев

СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Первый саммит молодых учёных и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки" стартовал в воскресенье в образовательном центре "Сириус" в Сочи, его участниками стали около 250 студентов, рассказали организаторы мероприятия журналистам.

Студенты в аудитории. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Саммит стал первым в России мероприятием, которое объединил на одной площадке студентов, аспирантов, молодых учёных, инженеров и экспертов в различных областях науки и техники. По информации организаторов, участниками саммита стали около 250 студентов из 78 вузов более чем 20 регионов России, в числе которых выпускники "Сириуса", получатели и соискатели гранта президента РФ. Все претенденты представили наработки по собственным проектам и исследованиям, а также мотивационное эссе.

Партнерами саммита стали 68 компаний, представители которых проведут для ребят лекции и круглые столы, поделятся опытом и дадут советы. По словам руководителя Фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, главная цель саммита заключается в том, чтобы ведущие российские вузы представили студентам свои магистерские программы, а компании — программы стажировок.

Дети на уроке в школе
© Fotolia / evasilchenko
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"Фактически мы сегодня объявляем около 100 стажировок и принципиально новых магистерских программ, которые ждут именно этих выпускников и получателей грантов. Мы говорим о том, что в преддверии этого на площадке "Сириуса" будут созданы интенсивные междисциплинарные модули для ребят. Фактически мы открываем их с 2019 года, сегодня мы проводим смотр того, что представят партнёры и как это будет организовано для индивидуального сопровождения наших выпускников на уровне высшей школы", — отметила Шмелева.

Работа мероприятия организована по трем направлениям: искусственный интеллект и информационные технологии, генетика и науки о жизни, когнитивный исследования и качество человеческого капитала. Как подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, диалог между наукой, образованием, производством и разными поколениями, который поможет решить сложные задачи, сегодня очень важен.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Попечительского совета Фонда Талант и успех во время посещения образовательного центра Сириус. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Сириус" — это одна и площадок, где ведётся такой диалог, не популяризация, а разговор на профессиональном языке с чётко расставленными акцентами и участием индустриальных партнеров. Очень важно, чтобы ребята, проведя несколько дней в тесном сотрудничестве и вернувшись обратно, где они учатся и работают, продолжали эти партнёрские взаимоотношения и расширяли вовлеченность и сферу этого диалога", — добавил министр.

В рамках саммита участники посетят мероприятия форума Finopolis и встретятся с экспертами Валдайского. Итогом мероприятия для студентов станут разработки, которые они представят на постерной сессии.

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