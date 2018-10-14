В Москве пять тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пять тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде, которым закончился Московский осенний мотофестиваль, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Тринадцатого октября в честь закрытия мотосезона состоялся Московский осенний мотофестиваль. В рамках мероприятия по Садовому кольцу прошёл мотопарад, в котором приняли участие 5 тысяч мотоциклистов", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, колонна проследовала по Садовому кольцу до смотровой площадки на Воробьёвых горах. На всём протяжении маршрута ее сопровождали сотрудники ГИБДД.

Добавляется, что на Воробьевых горах участников парада и зрителей ждала развлекательная программа.

"Сегодня мы вместе с 40 тысячами москвичей закрыли мотосезон. Проведение таких фестивалей нашло поддержку у Мэра Москвы, и мы надеемся, что с каждым годом они будут становиться популярнее", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.