В Приморье силач Иван Савкин сдвинул теплоход массой 11 тысяч тонн

Иван Савкин сдвинул с места и протащил на полметра теплоход Юрий Тарапуров массой 11 тысяч тонн во Владивостоке

Иван Савкин сдвинул с места и протащил на полметра теплоход Юрий Тарапуров массой 11 тысяч тонн во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Приморский силач Иван Савкин во Владивостоке с первой попытки сдвинул с места на полметра теплоход Камчатского морского пароходства "Юрий Тарапуров" массой 11 тысяч тонн, сообщается на странице спортсмена в "ВКонтакте".

"Это на 500 тонн больше предыдущего достижения атлета – 10500-тонный теплоход "Сергей Гаврилов", атлетом был отбуксирован 17 марта 2018 года. Своё достижение — новый абсолютный мировой рекорд по буксировке водного транспорта — Иван посвящает предстоящему празднованию 80-летия со Дня рождения Приморского края", — говорится в сообщении.