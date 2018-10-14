Володин призвал сохранить память о трагедии Собибора

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Весь мир должен помнить о трагедии Собибора, чтобы подобные преступления больше никогда не повторились, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года.

"14 октября 1943 года в нацистском лагере смерти Собибор произошло единственное успешное восстание узников во время Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский, который смог объединить людей для борьбы с врагом… Весь мир должен помнить о трагедии, чтобы подобные преступления больше никогда не повторились", — передает слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД отметил, что эта страница истории была малоизвестна широкой общественности.

"В этом году биография и воспоминания Александра Печерского были экранизированы Константином Хабенским. Картина вошла в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке. Это значит, что о подвиге советского офицера узнают многие люди в разных странах и задумаются", — добавил председатель нижней палаты парламента.

В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания — Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.