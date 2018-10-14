Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Погода без осадков с температурой и атмосферным давлением выше нормы ожидает жителей столичного региона в воскресенье, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее в "Фобосе" заявили, что температура воздуха в Москве 14 октября может побить рекорд.

"Дождей ожидать не стоит. При этом температура воздуха существенно превысит норму. Максимальная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 13-18", — сказал собеседник агентства.

Ветер, по его словам, будет северо-западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.