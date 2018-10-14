МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова четыре года получала материальную помощь от государства, об этом сообщает портал "Медиаликс 64".

Информация о выплатах, как отмечается, была предоставлена в прошлом году пресс-службой саратовского губернатора в ответ на официальный запрос местного издания "СтройСар"

Наталья Соколова, наряду с другими министрами, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах получала из бюджета материальную помощь согласно закону Саратовской области № 44, дающему такое право главе региона и его подчиненным.

Из текста документа следует, что сотрудники правительства могут получать ежегодную материальную помощь "в двукратном размере денежного вознаграждения", при этом для министра сумма денежного вознаграждения составляет 100 тысяч рублей.

Соколова оказалась в центре скандала после того, как при обсуждении повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что для жизни в течение месяца достаточно трех с половиной тысяч рублей. Когда ей самой предложили пожить на такую сумму, она отказалась, сославшись на то, что ей это "не позволяет статус министра".

После того, как разгорелся скандал, Соколову в пятницу отправили в отставку. В пресс-службе губернатора Саратовской области заявили, что ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская, а источник в правительстве региона уточнил, что должность Соколовой может занять замминистра Наталия Кривицкая.

Согласно декларации, опубликованной на сайте областного правительства, доход Натальи Соколовой в 2016 году составил 1,75 миллиона рублей. В собственности имелись жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 "квадратов", а также квартира площадью около 32 квадратных метров.

При этом за 2017 год ее доход вырос почти на треть — до 2,3 миллиона рублей.