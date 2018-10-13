Певица Yaxana извинилась за пробку на МКАДе из-за съемок клипа

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певица Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana, принесла извинения всем, кому она доставила неудобство съемками своего клипа на МКАДе.
"Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство", — рассказал РИА Новости представитель певицы.
Он отметил, что СМИ писали о многочасовой пробке, в которую попали машины скорой помощи и пожарные, но, по словам представителя певицы, "никаких скорых и пожарных не было".
"И все съемки заняли всего три минуты. Все получилось довольно спонтанно. Мы ехали снимать клип на двух машинах. В одной Оксана, она была не за рулем, в другой – оператор. В какой-то момент показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, пока разбирались, что к чему, девочки вышли и станцевали, а оператор снимал", — заявил представитель певицы.