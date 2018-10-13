Саратовскому экс-министру составили меню на 3,5 тысячи рублей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург составил меню для бывшего министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, заявившей, что 3,5 тысячи рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей".

По просьбе "Известий" Гинзбург постарался построить "более или менее внятный рацион" на эту сумму. По словам специалиста, получилось "очень полезное диетическое меню" с высокоусваиваемыми белками и низким содержанием сахара и соли.

В рацион вошли молоко и кисломолочные продукты, яйца, хлеб и крупы, включая упомянутые Соколовой "макарошки". В месяц можно купить одну курицу и по два килограмма рыбы и картофеля. Кроме того, в меню есть немного овощей и фруктов, а также чай и растительное масло.

"Мы смотрим, чтобы меню не было перегружено животным жиром и холестерином, вносим туда сложные углеводы: грубый хлеб, крупы. У нас также выполняется норма по овощам и фруктам", — заявил Гинзбург.

По его словам, с такой системой питания Соколовой не грозит лишний вес.

Соколова оказалась в центре скандала после того, как при обсуждении повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что для жизни в течение месяца достаточно трех с половиной тысяч рублей. При этом когда ей самой предложили пожить на такую сумму, она отказалась, сославшись на то, что ей это "не позволяет статус министра".

После этого Соколову отправили в отставку. В пресс-службе губернатора Саратовской области заявили, что ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская, а источник в правительстве региона уточнил, что должность Соколовой может занять замминистра Наталия Кривицкая.