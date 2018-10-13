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Общество

Матери пятерых отказали в статусе многодетной из-за родов в другой стране

(обновлено: 08:01 13.10.2018)
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© Фото предоставлено Ольгой Розенко Ольга Розенко с детьмиОльга Розенко с детьми
© Фото предоставлено Ольгой Розенко

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. На Сахалине чиновники не признают многодетной мать трех девочек и двух мальчиков. Из-за этого Ольге Розенко отказывают в улучшении жилищных условий. Проблема в том, что одна из ее дочерей родилась на территории Белоруссии. И хотя у девочки российское гражданство, по местному закону Сахалинской области многодетными считаются только те семьи, в которых каждый ребенок появился на свет в России.

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Всю сознательную жизнь Ольга прожила на Сахалине. Ее родители переехали на Дальний восток из Казахстана, когда ей не исполнилось и года. Пятнадцать лет отдала здравоохранению, до декрета работала в перинатальном центре медсестрой. Мечтала о большой и крепкой семье.

Первым в 2006 году на свет появился Вадим, за ним — Анна и Иван, погодки. В 2012-м родилась Юлия. Так случилось, что произошло это раньше срока и на территории другого государства.

"Тогда я поехала в отпуск к родным в Белоруссию, была на седьмом месяце беременности. Думала, погощу пару недель и вернусь в Южно-Сахалинск рожать. Но Юльке вздумалось попроситься на свет раньше времени, — рассказывает Ольга. — Родилась она недоношенной, нужно было дохаживать в больнице. Когда мне выдали белорусское свидетельство о рождении, выяснять что-либо не было ни времени, ни сил. Но как только Юля немного окрепла, мы пошли в посольство, подтвердили российское гражданство. Затем улетели домой".

В 2017-м на Сахалине утвердили программу, по которой многодетным семьям с четырьмя и более детьми выдают деньги на покупку жилья. Ольге такая субсидия очень пригодилась бы, ведь своей крыши над головой у них нет. Ее деревянный дом сгорел. Семью приютил и прописал у себя родственник. Проблема в том, что квартира эта однокомнатная, площадью всего 33 квадратных метра.

"Но мы приспособились: кухню вынесли в коридор, в освободившемся помещении оборудовали спальню. Большую комнату разделили на две части. Из одной половины сделали детскую — поставили двухъярусные кровати, письменные столы. Другую отдали под "зал", — описывает обстановку Ольга.

© Фото предоставлено Ольгой РозенкоСемья ютится в однокомнатной квартире
© Фото предоставлено Ольгой Розенко
Семья ютится в однокомнатной квартире

Дети росли, на 33 квадратах становилось тесно. Розенко решила обратиться в Министерство соцзащиты за положенной ей по закону субсидией. Вот только признавать ее многодетной матерью чиновники не спешили.

"Сперва мне на словах объяснили, что под эту программу я не подпадаю. Якобы выплаты положены лишь в случае, когда все четверо детей рождены на территории Сахалинской области. А у меня, получается, таких всего трое, — вспоминает собеседница. — Я даже не подумала что-то опротестовывать, смирилась".

Тарабаева гуляет с ребенком
© Фото : из личного архива семьи Тарабаевых
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Однако четыре месяца назад в семье родилась еще одна девочка — Вера. Ольга снова отправилась в соцзащиту, чтобы наконец оформить положенную льготу. Но и в этот раз ей отказали. Дело в том, что в постановлении областного правительства № 543 сказано: "Под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырех и более детей, включая усыновленных, КАЖДЫЙ из которых рожден на территории Российской Федерации и проживает в семье".

"К этому слову "каждый" они и придрались. В устной форме мне объяснили, что будь у меня даже восемь детей, если хоть один из них появился на свет не на территории России, под субсидию я не подпадаю", — переживает Ольга.

"Можем выплатить только 50 процентов"

С такой несправедливостью она мириться не смогла. Обратилась в прокуратуру, к депутатам, даже писала губернатору. Но все без толку.

"Отовсюду нам приходят отказы, все как под копирку пишут, что дети обязательно должны быть рождены в России. Хотя лингвист, к которому мы обратились, изучил постановление и пришел к выводу, что, согласно формулировке, для получения субсидии достаточно иметь четырех детей, каждый из которых рожден у нас в стране. То есть это слово "каждый" относится не ко всем детям, а только к четырем".

© Фото предоставлено Ольгой РозенкоЮля родилась в Белоруссии, но имеет российское гражданство
© Фото предоставлено Ольгой Розенко
Юля родилась в Белоруссии, но имеет российское гражданство

Однако чиновников филологией не возьмешь. Вот что говорится в ответе на обращение Ольги в региональное Минсоцзащиты: "Для признания семьи многодетной и предоставления ей единовременной социальной выплаты одним из существенных условий является рождение всех детей на территории Российской Федерации".

В ответе от аппарата губернатора и правительства сказано то же самое. Единственное, для улучшения жилищных условий Розенко предлагают воспользоваться законом Сахалинской области от 06.12.2010 "О социальной поддержке семей, имеющих детей".

Семья Горбачевых
© Фото : Юлия Часовских
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"Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 4 данного закона, вы имеете право на получение единовременной социальной выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на его строительство, но не более 2 000 000 рублей".

Впрочем, даже половины суммы на покупку квартиры у многодетной матери нет. Свое право на субсидию она решила отстаивать через суд. Заседание назначено на 30 октября.

"Как рука поднималась присылать такие ответы"

На ситуацию Ольги обратил внимание писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

"Это вопиюще безобразная история, — поделился он своим мнением в разговоре с РИА Новости. — Как можно не считать женщину, родившую пятерых детей, многодетной матерью? Я вообще не понимаю, как у чиновников поворачивалась рука присылать ей такие ответы. И только потому, что одного из малышей она родила не на территории России. Я часто говорю, что необходимо соблюдать закон. Но некоторые недобросовестные чиновники прикрываются законом, чтобы толковать его так, как им заблагорассудится. В данном случае, видимо, необходима корректировка формулировки документа, нужно убрать из него это злополучное слово "каждый".

© Фото предоставлено Ольгой РозенкоСкан ответа из Министерства соцзащиты Сахалинской области
© Фото предоставлено Ольгой Розенко
Скан ответа из Министерства соцзащиты Сахалинской области

Сергей Шаргунов отмечает, что аналогичные жалобы приходили ему и из других регионов: "Из каких, пока назвать не готов. Мне нужно увидеть все отказы, все документы. Голословно ничего утверждать не могу".

При этом парламентарий считает, что в такой важной теме, как многодетность, необходима унификация закона. "Не может быть нюансов. Многодетные — это те, у кого четверо и более детей. Точка".

С призывом уточнить формулировку постановления и устранить возникшую из-за этого несправедливость Шаргунов обратился к исполняющей обязанности главы Сахалинской области Вере Щербининой. "Надеюсь, реакция будет незамедлительной", — подытожил он.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Вячеслав Гаджиев
Вот такие у нас законы. А "законотворцы" играют в телефоны во время заседаний, даже не слушая о чё там с трибуны говорят. Потом нажмут на кнопки и с чувством выполненного долга отправляются на обед.
08:13
13.10.2018
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astra140
"Обратилась в прокуратуру, к депутатам, даже писала губернатору. Но все без толку.". Позор!!! Это же ПЯТЫЙ ребенок!
08:50
13.10.2018
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