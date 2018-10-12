Саратовское минтруда согласилось составить меню на 3,7 тысячи рублей

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министерство труда, занятости и миграции Саратовской области готово предоставить депутату облдумы Николаю Бондаренко меню и рацион, чтобы прожить на 3,7 тысячи рублей в месяц, если он направит запрос об этом, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"В случае поступления запроса от депутата будет предоставлена вся информация в соответствии с полномочиями и функционалом министерства. В настоящий момент такого запроса не поступало", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Youtube появилось видео спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы (КПРФ) Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после высказываний о прожиточном минимуме.

Депутат Бондаренко заявлял РИА Новости, что, несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,7 тысячи рублей в месяц по меню, рациону и списку магазинов, который он ожидает получить от регионального минтруда.