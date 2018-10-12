Стал известен доход уволенной саратовской чиновницы

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, отправленная в пятницу в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума, согласно декларации за 2017 год, увеличила доходы почти на треть — до 2,3 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на сайте правительства области.

Ранее в сервисе Youtube появилось видео со спором Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Согласно декларации экс-министра, в 2016 году ее доход составил 1,75 миллиона рублей, в собственности имелись жилой дом площадью 171,9 квадратного метра с приусадебным участком в 338 "квадратов", а также квартира площадью 31,91 квадратного метра. В 2017 году квартиры в ее собственности уже не было, остальная недвижимость сохранилась. За Соколовой, как и годом ранее, никаких транспортных средств не числилось.

В пресс-службе губернатора области заявили РИА Новости, что после высказываний министра о прожиточном минимуме глава региона отправил Соколову в отставку, а ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.