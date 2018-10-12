Уволенному саратовскому министру нашли две замены

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Возложить исполнение обязанностей министра труда, занятости и миграции Саратовской области могут на замминистра Наталию Кривицкую, а не на первого заместителя, как сообщалось ранее, уточнили источники РИА Новости в региональном правительстве.
Безответственных ждут жесткие меры
Губернатор региона Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей.
После скандала "упал" сайт правительства Саратовской области, восстановить работу которого удалось только во второй половине дня. Специалисты считают, что неполадки с доступом были связаны со слишком большим количеством желающих зайти на страничку.
В Минтруда региона после отставки своего руководителя отметили, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот.
"Ненормально есть "макарошки" с утра до вечера"
Конфликт двух политиков прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал власть работать над благополучием людей.
Он подчеркнул, что прожиточный минимум даст возможность "не умереть с голоду", но не сможет обеспечить полноценное питание.
"Конечно, человек может с утра до вечера есть "макарошки", постные щи и кашу и не умрет, но разве это нормально? К этому нужно стремиться? А если работа с тяжелым физическим трудом связана? Труд на заводе, водителем, шахтером <…> Да просто нормальный взрослый мужик, у которого есть семья, заботы по дому, работа — ему нужна сытная, хорошая, разнообразная пища", — заключил Жириновский.