Уволенному саратовскому министру нашли две замены

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Возложить исполнение обязанностей министра труда, занятости и миграции Саратовской области могут на замминистра Наталию Кривицкую, а не на первого заместителя, как сообщалось ранее, уточнили источники РИА Новости в региональном правительстве.

Безответственных ждут жесткие меры

Необходимость искать новую кандидатуру на этот пост возникла после того, как предыдущего министра — Наталью Соколову — отправили в отставку. Поводом для этого послужила опубликованная в интернете видеозапись, где Соколова спорит с депутатом областного парламента от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, достаточной для жизни в течение месяца. Чиновница высказала мнение, что для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" достаточно 3,5 тысячи рублей в месяц.

Губернатор региона Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей.

"К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — процитировали слова Радаева в его пресс-службе.

После скандала "упал" сайт правительства Саратовской области, восстановить работу которого удалось только во второй половине дня. Специалисты считают, что неполадки с доступом были связаны со слишком большим количеством желающих зайти на страничку.

В Минтруда региона после отставки своего руководителя отметили, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот.

"Ненормально есть "макарошки" с утра до вечера"

Конфликт двух политиков прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал власть работать над благополучием людей.

"Власть должна делать все, чтобы граждане с каждым днем жили лучше и лучше, богаче, сытнее. Благополучие для каждого должно стать идеологией нашей страны. А предлагать затягивать пояса туже и туже, перебиваться тем, что есть — это ошибочный подход", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что прожиточный минимум даст возможность "не умереть с голоду", но не сможет обеспечить полноценное питание.

"Конечно, человек может с утра до вечера есть "макарошки", постные щи и кашу и не умрет, но разве это нормально? К этому нужно стремиться? А если работа с тяжелым физическим трудом связана? Труд на заводе, водителем, шахтером <…> Да просто нормальный взрослый мужик, у которого есть семья, заботы по дому, работа — ему нужна сытная, хорошая, разнообразная пища", — заключил Жириновский.