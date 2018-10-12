Нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц нельзя, считает врач

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева прокомментировала заявление экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о прожиточном минимуме, отметив, что нельзя нормально питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее в Youtube появилось видео спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после высказываний о прожиточном минимуме, а ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская.

"На 30 дней разложите эти 3,5 тысячи. Получается около ста рублей в день. Что можно на эти деньги купить, если у человека нет собственного хозяйства? На сто рублей в день жить невозможно", — заявила Болатчиева.

Она добавила, что на такую сумму человек не сможет покупать мясо и молочные продукты, которые являются обязательной частью здорового рациона. Чтобы питаться правильно, по мнению Болатчиевой, нужно тратить в день не менее 500 рублей.