"Крымский титан" может возобновить работу в конце следующей недели

АРМЯНСК (Крым), 12 окт — РИА Новости. Завод "Крымский титан", кислотонакопитель которого стал источником химвыброса на севере Крыма, может возобновить работу в конце следующей недели, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный из-за химического выброса из кислотонакопителя завода "Крымский титан", был снят 23 сентября. В МЧС доложили, что все работы, связанные с устранением ЧС, проведены в полном объеме.

"План действий уже есть. На следующей неделе все предложения по восстановлению работы предприятия будут согласованы с Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Если все пройдет без замечаний, все корректировки и планы программы будут утверждены, значит, предприятие сможет к концу недели вернуться к рабочему процессу", — сказал Аксенов журналистам.

Аксенов в пятницу посетил Армянск с рабочей поездкой, в рамках которой открыл новую скейт-площадку по случаю празднования дня города.

"Предприятие "Титан" я уверен, процентов на 90% могу сказать, что будет работать. Какие-то штрихи еще остаются, но в принципе руководство завода делает все, чтобы модернизировать систему выбросов, это касается воды и выбросов в атмосферу, таким образом, чтобы ни в коем случае не нанести ущерб экологии. Ситуация стабилизирована. Ухудшений не предвидится", — сказал Аксенов.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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