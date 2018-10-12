Саратовскую чиновницу, отказавшуюся жить на прожиточный минимум, уволили

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку после того, как она заявила, что три с половиной тысячи рублей в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей". При этом на предложение прожить на такую сумму она ответила, что ей не позволяет это статус министра. Эти слова вызвали шквал критики не только в соцсетях, но и на региональном и федеральном уровне.

Теперь временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель Наталья Жуковская.

Губернатор области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей.

"К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — процитировала слова Радаева начальник его пресс-службы.

Высказывания Соколовой вызвали большой общественный резонанс, и это, возможно, сказалось на работе сайта областного правительства. С 13:30 по местному времени (12:30 мск) там наблюдаются перебои: при попытке войти на сайт выдается ошибка 504 Gateway Time-out. Техническая служба выясняет причины и пытается наладить работу сайта.

С чего все началось

Слова чиновницы, вызвавшие шквал критики, прозвучали после заседания рабочей группы комитета по социальной политике областной Думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Видеозапись разговора опубликовало местное издание "Общественное мнение".

На заседании депутаты предлагали поднять прожиточный минимум на 500 рублей, тогда как Соколова выступала за то, чтобы увеличить его только на 288 рублей. Затем разгорелся спор о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Соколова сказала, что на это хватит трех с половиной тысяч рублей.

Местный депутат Николай Бондаренко предложил Сколовой ради эксперимента проверить на себе, можно ли прожить на такую сумму. На это чиновница ответила, что ей самой это не позволяет статус министра, но вообще такое возможно, поскольку "макарошки все время стоят одинаково". Она добавила, что готова составить для Бондаренко "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", которые она обычно посещает.

Позже Бондаренко заявил в интервью агентству "Свободные новости", что невозможно прожить месяц, тратя на продукты только 3,5 тысячи рублей.

"А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса", — подчеркнул депутат.

"Пусть начнет с себя"

Высказывание Соколовой резко раскритиковали как в области, так и в Госдуме и Совете Федерации.

Так, председатель Cаратовской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Иван Кузьмин считает, что чиновница должна была больше думать о людях.

"Чиновник, занимающий высокий пост, должен отдавать отчет своим словам. И в своей работе в первую очередь думать о людях. Вместо того чтобы отстаивать интересы жителей области, она позволила себе очень двусмысленные фразы, оставить которые без внимания Валерий Васильевич Радаев, как глава региона, конечно же, не мог. Полностью поддерживаю его решение", — заявил он.

Сенатор от Саратовской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Бокова назвала высказывания Соколовой неэтичными.

"Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния", — процитировали слова Боковой в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

"Да, в области непростая ситуация с бюджетом, но доводить ситуацию до абсурда, пытаясь сэкономить средства на тех, кто уязвим и за кого теперь государство в лице министра Натальи Соколовой несет полную ответственность, это как минимум непрофессионально", — добавила сенатор.

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский посоветовал Соколовой начать c себя.

"Прожиточный минимум был проработан исходя из потребностей гражданина, он включает в себя продовольственную и непродовольственную часть. Предлагаемая сумма — это нижний физиологический порог, уже уровень выживаемости", — сказал он РИА Новости.

При этом депутат отметил, что, хотя саратовский министр исходила из существующей нормативной базы, здравый смысл говорит о том, что надо стремиться к полноценному обеспечению всех необходимых потребностей человека.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов увидел в словах Соколовой "нелепую, неуклюжую и возмутительную" попытку оправдать ситуацию в стране.

"У нас уже были губернаторы, которые предлагали людям ходить по грибы, собирать ягоды, а затем реализовывать собранное на рынках, чтобы "достойно жить". И где теперь эти губернаторы? Но если это искренние убеждения регионального чиновника, то должностное лицо, главной задачей которого является развитие социальной сферы и обеспечение социальной защиты граждан, с такими внутренними убеждениями вряд ли в состоянии с этим справиться", — считает Нилов.

Он пояснил, что прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. При этом половина ее — это стоимость продуктов, набор которых закреплен законодательно, а вторая половина делится поровну между непродовольственными товарами и услугами. Такая структура и содержание корзины не меняются уже много лет, подчеркнул депутат, однако правительство вместо внесения необходимых изменений заморозило все, что касается потребительской корзины.

"В нашем комитете регулярно рассматриваются инициативы, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Сегодня уже и правительство, понимая неизбежность и объективную необходимость корректировки в этом направлении для реализации тезисов послания президента по борьбе с бедностью и росту благосостояния граждан, создало специальную рабочую группу. Ее цель — предложить модель, позволяющую пересмотреть саму потребительскую корзину, ее содержание, увеличить стоимость, чтобы тем самым повысить прожиточный минимум и напрямую зависящий от него МРОТ", — отметил парламентарий.

Таким образом, считает Нилов, на федеральном уровне сложившуюся проблему осознают, разделяют и понимают, ищут пути решения. "Так почему же федеральные власти на деле озаботились проблемой и понимают, что прожиточный минимум, точнее, прожиточный мизер нужно пересматривать в сторону увеличения, а на региональном уровне по-прежнему считают, что все в порядке? Пока риторический вопрос", — заключил Нилов.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум — стоимость условной потребительской корзины, минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определенного уровня жизни. В России годовая потребительская корзина состоит из 100 килограммов картофеля, 126,5 килограмма хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса, 210 яиц и продуктов. Помимо этого, в нее входят промтовары и коммунальные платежи. Показатель рассчитывается отдельно по каждому региону.

Прожиточный минимум в Саратовской области во втором квартале этого года в среднем составил 8707 рублей. Для пенсионеров он определен в 7176 рублей, для работающих — в 9354 рубля, а для детей — в 9022 рубля.