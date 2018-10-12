В Москве создадут производство импортозамещающих лекарств

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Группа компаний "Р-Фарм" и АО "Русатом Хэлскеа" (РХК, компания-интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине) будут совместно выполнять крупный проект в области производства импортозамещающих лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний.

Речь идет о препаратах для терапии кардиологических, онкологических, психических заболеваний, болезней дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности, отмечается в сообщении РХК. Новые производственные мощности, которые разместятся в Москве, будут задействованы при реализации выигранного конкурса на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов между столичными властями и компанией "Р-Опра" (входит в "Р-Фарм").

Контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика по созданию производства 56 лекарственных препаратов по 31 международному непатентованному наименованию (МНН). Контракт заключается сроком на 10 лет. Большинство лекарственных средств из перечня на сегодняшний день не производятся на территории России. Три препарата из данного списка будут производиться по полному циклу, включая производство фармацевтических субстанций, отмечается в сообщении.

Объем контракта не раскрывается, но ранее сообщалось, что "Р-Опра" выиграла конкурс на право организации нового фармпроизводства. Начальная цена контракта составляла 22,5 миллиарда рублей, "Р-Опра" предложила выполнить его за 18,4 миллиарда рублей. При этом компания готова инвестировать в проект 5,87 миллиарда рублей, получив за это статус единственного поставщика законтрактованной лекарственной номенклатуры с 2022 по 2028 годы.

Площадка для нового производства не называется. Ранее сообщалось, что производство социально значимых лекарственных препаратов было намечено организовать в Москве на площадке предприятия "Росатома" "Московский завод полиметаллов". Совет по развитию и глобализации "Росатома" в ноябре 2016 года одобрил проект "Создание фармацевтического предприятия по производству лекарственных средств".