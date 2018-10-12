В Москве создадут производство импортозамещающих лекарств

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Группа компаний "Р-Фарм" и АО "Русатом Хэлскеа" (РХК, компания-интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине) будут совместно выполнять крупный проект в области производства импортозамещающих лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний.
Контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика по созданию производства 56 лекарственных препаратов по 31 международному непатентованному наименованию (МНН). Контракт заключается сроком на 10 лет. Большинство лекарственных средств из перечня на сегодняшний день не производятся на территории России. Три препарата из данного списка будут производиться по полному циклу, включая производство фармацевтических субстанций, отмечается в сообщении.
Площадка для нового производства не называется. Ранее сообщалось, что производство социально значимых лекарственных препаратов было намечено организовать в Москве на площадке предприятия "Росатома" "Московский завод полиметаллов". Совет по развитию и глобализации "Росатома" в ноябре 2016 года одобрил проект "Создание фармацевтического предприятия по производству лекарственных средств".