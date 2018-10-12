Чеченец, бросивший банку в человека, приступил к работе на улицах Грозного

ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Герой скандального ролика, бросивший банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе в Москве со словами "Ахмат — сила", в пятницу приступил к работе, которую ему нашел глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом РИА Новости сообщил руководитель предприятия "СУРСАД", убирающего улицы Грозного, Хасан Асаков.

Ранее Кадыров сообщил, что возмутился поведением чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека. Глава республики отметил, что человек, совершивший этот поступок, "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи", и призвал его прибыть в Грозный с родственниками для извинений.

В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек приносит извинения. В тот же день Рамзан Кадыров сообщил в своем канале Telеgram, что устроил на работу парня, который оказался 20-летним жителем чеченского села Автуры Турпалом Хасиевым, он будет убирать улицы Грозного.

"Сегодня, в девять часов утра, молодой человек приступил к своим обязанностям, мы определили его в бригаду, выдали униформу, он будет заниматься физическим трудом, работать лопатой, грузить",- уточнил Асаков.

По его словам, нового работника оформили приказом после его заявления о приеме на работу.

"Мы оформили его, как и положено при первоначальном приеме на работу, на три месяца, он будет получать зарплату. Было довольно сложно найти свободную вакансию, поскольку желающих идти работать к нам много", — отметил работодатель.

Сам Хасиев, выступая в эфире грозненского телевидения в четверг вечером, заявил, что выехал в Москву на строительные работы 7 октября.

"Когда ехал в автобусе, бросил банку, сказал ненужные слова. Я допустил оплошность, осознаю, что опозорил этим весь чеченский народ, и прошу прощения за свой поступок. Мы с тем парнем, в которого я бросил банку, помирились, мы все уладили. Прошу прощения", сказал он на чеченском языке.