Гражданские госслужащие МЧС получат погоны и знаки отличия

Погоны и знаки отличия для федеральных государственных гражданских служащих в системе министерства

Погоны и знаки отличия для федеральных государственных гражданских служащих в системе министерства

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. МЧС России планирует ввести погоны и знаки отличия для федеральных государственных гражданских служащих в системе министерства, соответствующий проект приказа главы ведомства Евгения Зиничева опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект документа также разъясняет правила ношения госслужащими знаков отличия — орденских лент и медалей на планках, наградных знаков МЧС России и знака отличия за окончание образовательных учреждений.

Как следует из приложения к приказу, действительные государственные советники 1-3-го классов будут носить прямоугольные погоны с закругленными верхними краями и переплетением темно-синего цвета, а также с кантами белого цвета и серебристой пуговицей. В соответствии с чином госслужбы, на погонах будут металлические пятиконечные звезды, а для действительных государственных советников — вышитые серебристого цвета.

На погоне действительного государственного советника РФ 1-го класса будет три звезды, 2-го класса — две и 3-го класса — одна звезда. Ожидается, что погоны будут нашивными и съемными. После утверждения приказа государственные служащие министерства станут носить их на летних и утепленных костюмах.