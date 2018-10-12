В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Предстоящая зима не будет суровой, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований", — сказал он.
По его словам, на большей части страны до конца года будет теплее обычного или в пределах климатической нормы.
"Говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит", — добавил Киктев.
Он рассказал, что лед начнет сковывать реки в конце октября. Кроме того, на севере и северо-востоке зима уже вовсю вступает в свои права и среднесуточная температура отрицательная.
Говоря о погоде в Москве, Киктев отметил, что бабье лето с температурой до 18 градусов продлится еще неделю, а первый снег пойдет уже в конце месяца.