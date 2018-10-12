Скворцова открыла памятник Склифосовскому в центре Москвы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Памятник выдающемуся хирургу Николаю Склифосовскому открыли на Большой Пироговской улице в рамках празднования 260-летия Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, в церемонии приняла участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает корреспондент РИА Новости.

Склифосовский — заслуженный российский профессор, автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости.

"Мы сегодня открываем удивительный по своей красоте и выразительности памятник… Николай Васильевич является для всех поколений российских медиков примером служения, служения своей профессии, нашим людям, нашей стране", — заявила Скворцова на церемонии открытия.

Ректор Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко отметил, что уважение потомков к заслугам Склифосовского бесспорно. Он рассказал, что идея установки памятника родилась в Ассоциации выпускников Сеченовского университета, которую возглавляет Лео Бокерия, известный кардиолог, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии МГМУ им. И.М. Сеченова.

"За свою профессиональную жизнь Склифосовский внес огромный вклад в мировую медицину как хирург и ученый. Сегодня настал наш черед – отдать дань памяти величайшему ученому и врачу, который много сделал для страны и университета. Очень символично, что за спиной у памятника Николаю Васильевичу находится университетская клиническая больница нашего клинического центра", — сказал Глыбочко.