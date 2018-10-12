МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом.
В небо выпустили белые воздушные шары.
"Одна акция, конечно же, не решит дела, но таких акций будут сотни", — сказал генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.
Он также отметил, что киевские власти превратили Вышинского, который стал уже настоящим узником совести, "в орудие шантажа" и "предмет обмена на террористов", которые задержаны и осуждены в России.
В сложившейся ситуации можно рассчитывать только на неравнодушие всего международного профессионального журналистского сообщества, добавил Киселев. Он также выразил надежду, что "давление, которое будут испытывать киевские власти, будет нарастать".
Дело Кирилла Вышинского
К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.