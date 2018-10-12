В Москве прошла акция журналистов в поддержку Вышинского

Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня в Москве. 12 октября 2018

Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня в Москве. 12 октября 2018

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом.

Десятки человек собрались во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.

В небо выпустили белые воздушные шары.

"Одна акция, конечно же, не решит дела, но таких акций будут сотни", — сказал генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.

Он также отметил, что киевские власти превратили Вышинского, который стал уже настоящим узником совести, "в орудие шантажа" и "предмет обмена на террористов", которые задержаны и осуждены в России.

В сложившейся ситуации можно рассчитывать только на неравнодушие всего международного профессионального журналистского сообщества, добавил Киселев. Он также выразил надежду, что "давление, которое будут испытывать киевские власти, будет нарастать".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.