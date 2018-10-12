Правительство поддержало проект о поиске пропавших детей через геолокацию

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о поиске пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по геолокации мобильного устройства, сообщила пресс-служба автора проекта, вице-спикера ГД Ирины Яровой.

Ранее Яровая внесла в Госдуму законопроект, позволяющий использовать геолокацию, переданную с мобильных телефонов, для оперативного поиска без вести пропавших детей. Документом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.

"Предложенные в законопроекте новеллы расширяют возможности применения безотлагательных мер оперативного поиска без вести пропавших несовершеннолетних", — цитирует пресс-служба политика текст официального отзыва.

Также сообщается, что "правительство РФ поддержало законопроект Ирины Яровой и предложило также предусмотреть ситуацию, когда владелец сим-карты не может быть установлен в силу объективных причин".

"Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников, это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы и даже минуты. Они могут иметь решающее значение в спасении ребенка", — цитирует Яровую ее пресс-служба.