Синоптики рассказали, сколько в Москве продлится золотая осень

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Золотая осень в Москве благодаря сухой погоде продержится до следующей недели, последними поменяют цвет листьев тополя и ивы, сообщил РИА Новости главный специалист "Мосприроды" Валентин Волков.

"В этом году все задержалось с пожелтением, но сейчас этот процесс происходит довольно быстро. Эта неделя обещает быть достаточно теплой, недождливой, даже без ночных заморозков, и постепенно все будет желтеть, приобретать красный и оранжевый оттенки", — рассказал Волков.

Как пояснил специалист, процесс смены цвета листьев в столице задержался на две недели из-за того, что в этом году сентябрь в городе был теплее и оказался влажным, в то время как деревья желтеют при сухой погоде.

"Самыми первыми цвет своих листьев поменяли клены, черемуха, вязы, осины и липы. Сейчас их догоняют береза, дубы, ясени, а тополя и ивы будут последними. Золотая осень, возможно, задержится и на следующей неделе, и только после этого листья начнут массово опадать", — отметил собеседник агентства.