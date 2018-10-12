Семьи погибших в ДТП в Чувашии получат по 250 тысяч рублей

ДТП с автобусом в Чувашии (22)

Последствия столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Семьям погибших в результате аварии с микроавтобусом в Чувашии будет выплачена материальная помощь в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получат пострадавшие, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены.

"Три миллиона 200 тысяч рублей будет направлено на оказание помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарском районе из резервного фонда кабинета министров Чувашской республики. Семье каждого погибшего будет оказана единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей будет выплачено каждому пострадавшему", — говорится в сообщении.

Указом главы Чувашии 12 октября в республике объявлен траур в память о погибших в аварии.