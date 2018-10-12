Путин отметил роль русского языка в объединении нации

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов VI конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы "Динамика языковых и культурных процессов в современной России", отметив объединяющую роль русского языка, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия VI конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Символично, что он проходит в столице республики Башкортостан Уфе, что ещё раз подчёркивает объединяющую роль русского языка", — говорится в приветствии.

По словам президента, собирая учёных-филологов, лингвистов, педагогов, форум нацелен на продолжение вдумчивого разговора по проблемам, связанным с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрением прогрессивных методик преподавания, продвижением ценностей российской словесности.

"Русский язык является нашим уникальным достоянием, которым мы гордимся и которое должны беречь. Именно русский язык вместе с духовными традициями сформировал народ России как единую нацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений и взаимообогащение этнических культур. Сегодня владение русским языком открывает большие возможности для личностного становления, самореализации, профессионального роста", — отметил президент.

Путин выразил уверенность, что нынешний форум станет площадкой для взаимополезных, конструктивных дискуссий, а его рекомендации обязательно найдут воплощение в практической деятельности.

"И, конечно, необходимо проводить комплексную, в высшей степени востребованную работу, направленную на поддержку всех языков народов нашей многонациональной страны", — добавил президент.