В Новосибирске обсудят вопрос установки в городе бюста Сталину

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Художественный совет Новосибирска в ноябре, после процедуры общественных обсуждений, в очередной раз обсудит вопрос об установке в городе памятника Иосифу Сталину, сообщил журналистам в пятницу председатель городского худсовета Александр Ложкин.

"До 29 октября идут общественные обсуждения, до 6 ноября по ним должна принять решение комиссия, и после того, как она направит свой протокол, будет назначено заседание художественного совета. Где-то, скорее всего, в первой половине ноября", — сказал он.

Ложкин отметил, что даже принципиальное решение об установке памятника Сталину в Новосибирске еще не принято. Оно будет считаться принятым после того, как мэр поставит свою подпись в соответствующем постановлении. На общественной обсуждение вынесено три возможных места установки бюста — в связи с тем, что их предложила инициативная группа заявителей.

"Отмечу, что сама процедура общественного обсуждения не предусматривает голосования. Это сбор мнений и предложений жителей Новосибирска и граждан РФ. Любой гражданин вправе высказаться за памятник или против, за место установки или против. Все предложения будут учтены и оценены. Конечно, в первую очередь будут оцениваться мотивированные предложения", — сказал он, подчеркнув, что худсовет будет принимать решение с учетом мнений жителей города.

Ложкин напомнил, что в 2016-2017 годах мэрия заказывала социологический опрос мнений новосибирцев о памятнике Сталину. Оно разделилось ровно на три части: треть горожан была за, треть против, и трети было все равно.

"Лично я буду голосовать против. Но не потому, что ярый антисталинист или тому подобное. Считаю, что нельзя сегодня ставить памятники фигурам, в отношении которых отсутствует общественное согласие. В этом смысле установка памятников таким фигурам, как Сталин, Иван Грозный, даже Николай II, преждевременна. Когда мы с вами, общество, придем к тому, что эту фигуру оцениваем однозначно положительно или однозначно отрицательно, тогда и наступит это время", — сказал он.

Инициативная группа жителей Новосибирска с лета 2016 года активно добивается установки в центре города памятника Сталину. В сентябре 2016 года худсовет отказал в установке памятника в Сквере героев революции. Сталинисты считают, что бюст городу необходим, так как Сталин является "величайшим государственным и политическим деятелем XX века, внесшим неоценимый вклад в историю страны". Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть согласился с худсоветом, отметив, что памятники должны объединять людей. В конце сентября 2017 года худсовет Новосибирска во второй раз не поддержал установку памятника Сталину в двух предложенных местах, но в связи с инициативой, которую в том числе поддержали ветераны Великой Отечественной войны, создал рабочую группу по поиску места, где он мог бы быть установлен.