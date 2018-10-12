Обвиняемая в растрате глава минздрава Камчатки решила уйти на пенсию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко, которая является фигуранткой уголовного дела о хищении 22 миллионов рублей, уходит на пенсию.

"Татьяна Лемешко изъявила желание выйти на пенсию. Это её законное право", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы правительства края.

Лемешко 62 года, она руководит министерством с 2008 года.

По данным Следственного комитета РФ, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и представляющим его интересы адвокатом. Как отмечал СК, они похитили бюджетные средства — не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для Камчатской городской поликлиники №3. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело.