Бросившему банку в автобусе чеченцу нашли работу в Грозном‍

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чеченца, бросившего банку в пассажиров московского автобуса, устроили на работу в Грозном. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев", — написал Кадыров.

По его словам, чеченец приехал в Москву на заработки. Однако теперь вопрос его трудоустройства решен: Хасиев будет работать в Грозном.

"С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их", — говорится в публикации.

"Моему возмущению нет предела"

Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале жестко отреагировал на опубликованный в социальных сетях ролик, на котором Хусиев в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.

Глава Чечни призвал юношу сесть на первый же самолет до Грозного, а затем вместе с родственниками прийти к нему.

"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", — написал Кадыров.

Глава республики также принес извинения молодым людям, снятым на видео, и попросил у своих подписчиков "координаты" дебошира, добавив, что он "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".

Попросил прощения

Позднее Хусиев попросил прощения за свои действия.

Молодой человек записал видеообращение, в котором извинился за свой поступок, назвав его "недостойным".

"Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители", — сказал он.

Воспитательная работа

Власти Чечни и духовенство проведут воспитательную работу с молодым человеком, бросившим в общественном транспорте алюминиевую банку со словами "Ахмат — сила", и его родителями, сообщил РИА Новости в четверг министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Проводится работа с его родителями, имамы будут им заниматься. Нет задачи отправлять его на эшафот, он, по сути, еще ребенок, показательных четвертований тоже не будет. Будет кропотливая работа", — уточнил Умаров.

Он заметил, что есть множество примеров, когда "из малолетних подонков выросло тысячи великих героев, если вовремя начать ими заниматься, пока они не стали преступниками и маньяками".

"Ахмат" — название футбольного и бойцовского клубов, которые существуют в Грозном. Причем, футбольная команда мастеров до 2017 года носила название "Терек".