"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в сентябре вырос

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в сентябре 2018 года увеличился на 4,8%, или на 24 рубля по сравнению с августом и составил 519 рублей, рост показателя произошел после пяти месяцев снижения, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В сентябре индекс среднего чека вырос сразу на 4,8% относительно августовского значения и поднялся до отметки в 519 рублей. Правда, годового роста, увы, не получилось. По сравнению с сентябрем прошлого года средний чек потерял 1%, снизившись с 524 рублей", — говорится в исследовании.

В сентябре средний чек вырос по всех федеральных округах, кроме Дальневосточного — там он снизился по сравнению с августом на 4,9% (до 465 рублей). В Южном округе чек вырос на 14,8% (до 504 рублей), в Центральной России — на 8,7% (до 627 рублей), в Сибири — на 6,3% (до 423 рублей). В Северо-Западном федеральном округе показатель повысился на 1,8% (до 581 рубля).

В Поволжье средний чек вырос на 0,7% (до 430 рублей), на Урале — на 0,6% (до 474 рублей). В Москве средний чек увеличился на 6,7% по сравнению с августом, до 720 рублей (в годовом выражении — на 5,3%), в Санкт-Петербурге он вырос на 3,1%, до 668 рублей (в годовом выражении он снизился на 1,3%).

Средний чек в гипермаркетах РФ в сентябре по сравнению с августом увеличился на 9% (по сравнению с сентябрем 2017 года — снизился на 0,8%). В супермаркетах чек вырос на 8,5% (в годовом выражении — уменьшился на 2,6%), в дискаунтерах — на 2,1% (в годовом выражении — падение на 10,1%). В небольших магазинах традиционной торговли показатель сократился на 3,9% (в годовом выражении — на 0,9%).

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.