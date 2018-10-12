В Москве пройдет акция журналистов в поддержку Вышинского

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, пройдет в пятницу во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

"В пятницу, 12 октября, исполняется 150 дней с момента, как руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят в Киеве под стражу по абсурдному обвинению в госизмене, а на самом деле – за честное выполнение журналистского долга. Всё это время мы не прекращали помогать Кириллу и продолжаем добиваться его освобождения", — говорится в сообщении организаторов.

Уточняется, что участники акции соберутся в 11.00 во дворе здания МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре перед входом в Международный мультимедийный пресс-центр. Добровольцы будут держать составные части портрета Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.

Вышинский несколько месяцев находится под арестом. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".