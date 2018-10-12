По мировым меркам — очень высокие показатели. Этого добились в том числе за счет применения суперсовременных технологий.

«Что совсем недавно показывали в фантастических фильмах, становится реальностью. Я, как хирург с сорокалетним стажем, могу сказать, что робот da Vinchi, с помощью которого мы оперируем уже третий год, — невероятный инструмент. Он позволяет хирургу почувствовать себя полным хозяином положения. Ведь хирургия — работа коллективная, особенно когда речь идет о больших полостных операциях. Можно сравнить с любой командной игрой, например футболом. Если вам не отдали пас, вы не забьете гол. Так и хирург: все время зависит от участников процесса. У робота же несколько рук, и все они «мои», — объясняет особенности работы с da Vinchi директор клиники.