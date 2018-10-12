К 260-летнему юбилею старейшего медицинского университета страны — Сеченовского — ведущие специалисты вуза рассказали о современных разработках, применяемых в клиническом центре учебного заведения. Больше пятидесяти процентов операций, выполняемых здесь, — высокотехнологичные, проводимые в том числе с помощью робототехники. А сам центр входит в тройку крупнейших университетских клиник Европы.
Роботизированная хирургия, малоинвазивные операции, участие в международных исследованиях, работа с «неоперабельными» пациентами — все это о клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии (ККМХ) Сеченовского университета.
«Сегодня мы платим за цивилизованный образ жизни тем, что рак толстой кишки стал одним из лидеров в профиле онкологических заболеваний. Связано это и с нашей малой подвижностью, и с питанием, состоящим из множества рафинированных продуктов, — рассказывает Петр Царьков, доктор медицинских наук, профессор и директор клиники. — К сожалению, по статистике, порядка 70% больных обращаются за помощью уже с запущенными формами рака: третьей и четвертой. А ведь на первой и второй стадиях мы излечиваем более 90% обратившихся. На третьей — чуть меньше пятидесяти процентов. На четвертой стадии лечение эффективно только для 10-15 процентов пациентов».
Есть учреждения, где эти цифры гораздо выше. По словам Царькова, сегодня в клинике при третьей стадии заболевания врачи эффективны более чем в 70% случаев.
По мировым меркам — очень высокие показатели. Этого добились в том числе за счет применения суперсовременных технологий.
«Что совсем недавно показывали в фантастических фильмах, становится реальностью. Я, как хирург с сорокалетним стажем, могу сказать, что робот da Vinchi, с помощью которого мы оперируем уже третий год, — невероятный инструмент. Он позволяет хирургу почувствовать себя полным хозяином положения. Ведь хирургия — работа коллективная, особенно когда речь идет о больших полостных операциях. Можно сравнить с любой командной игрой, например футболом. Если вам не отдали пас, вы не забьете гол. Так и хирург: все время зависит от участников процесса. У робота же несколько рук, и все они «мои», — объясняет особенности работы с da Vinchi директор клиники.
У робот-ассистированной хирургической системы есть еще несколько плюсов: у «конечностей» много степеней свободы, и врач может выбрать направление своего движения во время операции, что в традиционной хирургии не всегда удается. Нет у робота и физиологического тремора, проще говоря, у него не устают и не трясутся руки.
«По большому счету мы присутствуем при рождении новой технологии, что через десять лет будет трудно представить. Думаю, эта разработка будет более подвижной и мобильной, — считает Царьков. — Своим студентам я часто рекомендую выбирать профессию хирурга. Потому как через некоторое время во многих областях наших коллег, тех, кто лечит лекарственными средствами, заменят машины. Пациент будет просто отвечать на вопросы, которые техника проанализирует, после чего выдаст схему лечения».
Сотрудники клиники колопроктологии освоили технологию хирургии через естественные отверстия (Natural Orifice Specimen Extraction) для массового применения и развенчали мифы о ее сложности.
Преимущества методики в том, что нет необходимости в разрезах на передней брюшной стенке и болевого синдрома, пациент уже через 48 часов после операции может идти домой.
«Среди 80 больных, находящихся у нас в госпитале, процентов десять были признаны в других лечебных учреждениях, в том числе и зарубежных, неоперабельными. Так устроена медицина: наилучшие результаты получаются там, где проводится большее количество операций, — поясняет профессор. — Мы видим свою задачу в том, чтобы прошедшие у нас обучение умели правильно отбирать больных для своего учреждения. Нет ничего плохого в перемещении больных. Самая большая ошибка — сказать пациенту: если я не могу, то никто не может. Необходимо отправить человека в нужное учреждение».
Единственное российское медучреждение, где доступны все способы лечения рака мочевой системы (робот da Vinchi, глубокая заморозка опухолевых клеток, брахитерапия, нанонож и другие), — клиника урологии Сеченовского университета.
«К нам летят даже с Камчатки и Сахалина. Обычно врачи в регионах так и говорят: «Летите в Первый мед, вам там помогут». Зачастую приезжают пациенты, которым уже делали несколько операций на брюшной полости. Мы — последняя инстанция, когда никто не может помочь. Связано это с нашими возможностями и опытом: клиника — ведущая и основная в стране, самая большая и старая, обеспечена современной техникой. К нам приезжают оперироваться и иностранцы», — рассказывает профессор Леонид Рапопорт, директор клиники.
Здесь внедрена инновационная методика диагностирования рака простаты — фьюжн-биопсия. Ее суть в том, что компьютер синхронизирует ультразвуковое изображение со сделанными ранее снимками МРТ.
Врач получает картину операционного поля, дополненную тем, что на УЗИ он увидеть не может, — возможными очагами заболевания.
«У нас много интересных разработок. Есть методы, когда опухоль разрушается с помощью радиоактивного материала или замораживания. Тулиевый лазер мы очень широко используем не только для операций на предстательной железе, но и при почечнокаменной болезни. Достаточно эффективный метод, почти бескровный, камни можно раздробить до пылинок. Приятно, что это отечественный аппарат — производится в Подмосковье, — продолжает Рапопорт. — Нанонож — тоже новый метод лечения рака предстательной железы. Современными способами диагностики мы можем определить границы опухоли, что помогает удалить только ее, сохранив орган».
Операция с помощью da Vinchi обеспечивает точность, которой невозможно добиться другими методами.
«Руки» робота вращаются в любых плоскостях на 360 градусов. Видеть труднодоступные места отлично помогает 3D-изображение с десятикратным увеличением.
«Совершенно другое зрительное восприятие по сравнению с открытыми операциями», — подчеркивает профессор. Врач видит операционное поле на мониторе, управляет роботом через джойстик. Один из манипуляторов оборудован камерой, три других выполняют команды хирурга. Всего в России около тридцати робот-ассистированных хирургических систем da Vinchi.
Рапопорт считает, что с появлением технологий хирургия изменится только в лучшую сторону. Уже сейчас пациент после операции через два-три дня может уйти домой.
«Но место для человека, для хирурга в мире современных технологий будет всегда — руки не должны идти впереди головы», — уточняет директор.
Клиника акушерства и гинекологии Сеченовского университета — одна из крупнейших в стране по оказанию высокотехнологичной помощи. Открытая еще в XIX веке, она успешно работает и сейчас.
«Несмотря на то что акушерство — самая консервативная медицинская специальность, ведь человечество по-другому рожать не придумало, мы внедряем и используем множество современных технологий», — рассказывает Анатолий Ищенко, доктор медицинских наук, профессор, директор клиники. — Исследования в акушерстве касаются сложных беременных. Ведь к нам приезжают женщины со всей страны именно с непростыми случаями, патологиями. Например, в конце 1990-х у нас впервые рожала женщина, которой за несколько лет до этого была сделана пересадка печени. Этим летом вот обратилась женщина из Чечни после трех кесаревых сечений с вращением плаценты и очень низким гемоглобином. Она благополучно родила и со здоровым ребенком вернулась домой.
По словам профессора, при каждом таком обращении, при операциях любой сложности врачи стараются сохранить репродуктивную функцию женщины.
В основном применяются щадящие методы: лапароскопические и эндоскопические, лечение с использованием робототехники.
«В последние годы начала развиваться регенеративная медицина, мы тоже приняли участие в этих исследованиях. Есть такая проблема — пролапс, опущение матки. Для лечения походят различные сетчатые имплантаты, мы используем отечественную разработку из титана, это очень инертный металл, лучше только платина», — объясняет Ищенко.
Регенеративные технологии позволяют заселить такую сетку собственными клетками пациентки, из которых потом формируется соединительная ткань, — как бы «обмануть» организм.
Это позволяет уменьшить объем имплантата. По словам профессора, экспериментальная часть данного проекта уже закончена.
«Мы столкнулись с таким явлением, как повышение возраста первородящих. Сейчас модно сначала заниматься образованием, путешествиями и прочим, а уже потом — репродукцией. Но нужно учитывать, что после 35 лет организм набирает болезней, изнашиваются ткани, — отмечает Анатолий Иванович. — Самой возрастной женщине, которая к нам обратилась по поводу беременности, было 56 лет. А так 45-, 46-, 48-летние женщины к нам приходят. Процент кесарева сечения у нас высок, потому что при естественных родах в таком возрасте повышаются риски для матери и ребенка. Во всем мире процент кесарева сечения вырос».
Самая острая проблема, с которой обращаются сюда, — бесплодие, как женское, так и мужское.
«Сейчас человечество научилось преодолевать бесплодие — широко развито ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). У нас есть свое отделение. Применяются новейшие методики на современном медико-эмбриологическом оборудовании», — рассказывает Ищенко.
Однако настоящее будущее, по мнению профессора, — за изучением человеческого организма поклеточно. Уже сейчас развивается метод, позволяющий на уровне клетки диагностировать происходящие в организме изменения.
«В ближайшие пять-десять лет каких-то прорывных достижений не будет, только постепенное движение, развитие молекулярной биологии. Человек — космос, не меньший, чем тот, который вокруг нас», — резюмирует Ищенко.
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