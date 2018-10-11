МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Чеченца, бросившего банку в пассажиров московского автобуса, устроили на работу в Грозном. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев", — написал Кадыров.

По его словам, чеченец приехал в Москву на заработки. Однако теперь вопрос его трудоустройства решен: Хасиев будет работать в Грозном.

"С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их", — говорится в публикации.

Кадыров также отметил, что молодой человек "горько сожалеет о своем недостойном поведении в Москве"

"Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос", — написал Кадыров.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Хасиев со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в лицо одному из сидящих в автобусе пассажиров. Ролик увидел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал от уроженца республики немедленно приехать в Грозный вместе с родственниками. После этого Хасиев записал видеообращение, в котором попросил прощения "за свой недостойный поступок".