Путин одобрил закон о праве выбора дат отпуска для многодетных родителей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой. Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ положением, в соответствии с которым работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

По мнению автора проекта, введение возможности самостоятельного выбора многодетными родителями удобного времени ежегодного отпуска даст им возможность более активно участвовать в воспитании детей и "с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха".

Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти поправки в Трудовой кодекс являются социальной инициативой, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее.