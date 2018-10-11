Путин призвал довести до конца работу по профилактике гриппа

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Работу по профилактике заболеваемости гриппом нужно довести до конца и в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с членами кабмина министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила президенту о ситуации с вакцинацией населения. Она отметила, что эпидемиологическую ситуацию в РФ министерство держит под контролем. По ее словам, во всех регионах подготовлен двухнедельный неснижаемый запас лекарств от гриппа и средства индивидуальной защиты, развернуто более 100 тысяч инфекционный коек и подготовлен коечный резерв. Отдельно проверены все реанимации всех инфекционных больниц, "они оснащены полностью по стандарту". "В общем, на сегодняшний день готовность полная", — сказала Скворцова, отметив, что будет мониторить ситуацию вместе с регионами.

Она также отметила, что с 2011 года был увеличен охват населения прививками от гриппа почти в два раза: с 26% до 46,6% в 2017 году. "Это позволило нам снизить заболеваемость гриппом в шесть раз за эти пять лет, и самое главное, резко снизить более чем в 20 раз смертность и число осложненных случаев от гриппа", — подчеркнула Скворцова.

"Нужно довести эту работу до конца и в текущем году", — сказал Путин.