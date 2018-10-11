Оренбургские муниципалитеты получат 50 миллионов рублей на местные проекты

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Оренбургским муниципалитетам на реализацию инициированных местными жителями проектов в этом году выделят 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Он отметил, что финансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, осуществляется на конкурсной основе, конкурсный отбор прошли 69 проектов.

По словам собеседника агентства, конкурсный отбор проводится в третий раз, и количество предлагаемых активистами проектов год от года растет. При этом постоянными остаются темы благоустройства дорог, сельских кладбищ, объектов культуры, детских игровых площадок.

В этом году в конкурсе участвовала 121 заявка из 10 городских округов и 26 муниципальных районов Оренбуржья, 69 проектов получили наибольшие итоговые оценки и будут профинансированы из областного бюджета в рамках программы "Инициативное бюджетирование", сказал представитель пресс-службы.

Инициативное бюджетирование, пояснила министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова, — это когда к средствам бюджета добавляются денежные средства граждан и спонсоров для решения тех вопросов местного значения, которые представляют интерес для жителей того или иного населенного пункта.

"Проект работает для того, чтобы люди могли решать наиболее волнующие их вопросы. Жители видят, что средства областного, местного бюджетов и их личные деньги вкладываются в объекты, которые необходимы в данной территории. Инициатива должна идти и от сельской администрации, и от самих жителей. В таком единении и получается нужный результат", — сказала глава регионального Минфина.

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