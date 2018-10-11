Адвокат попросил частично разморозить счета Петросяна и Степаненко

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Адвокат просит частично разморозить счета юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, чтобы они могли платить коммунальную плату, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

"Я поставил перед судом вопрос о разблокировании счетов, потому что неясно, как платить коммуналку. Судья удивилась, хотя сама принимала решение об аресте счетов, но решать вопрос не стала, а сразу отложила заседание потому, что имущество описано, но акт описи не готов", — сказал адвокат.

В рамках обеспечительных мер арест наложен на имущество и счета юмористов. Рассмотрение иска продолжится 26 октября.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.