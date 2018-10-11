Депутатам надо разъяснять, что такое конфликт интересов, считают в СПЧ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Избежать конфликта интересов между бизнесом региональных и муниципальных депутатов и их службой можно при помощи дополнительного образования для госслужащих, заявил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал исследование "Трансперенси Интернешнл" о конфликте интересов в некоторых регионах России.
"Я считаю, что очень важно заняться дополнительным образованием для этой категории. То есть разъяснения им должны постоянно проводить, они многие не знают даже о конфликте интересов. Они слышали о нем, но они не понимают, какая у них ответственность за это за все. Вот в чем проблема. Эта мера крайне важна", — сказал РИА Новости Кирилл Кабанов.
Он считает, что эффективной мерой по борьбе с конфликтом интересов у депутатов будет, в частности, запрет на работу в комиссии или комитете, который может быть связан с бизнесом депутата и через который депутат сможет повлиять на успехи и привилегии своей компании.
"Если у человека строительная компания, то он не должен идти в комитет по контролю над строительством или в земельный комитет, потому что он будет влиять на определенные решения", — отметил Кабанов.