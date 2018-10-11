Депутатам надо разъяснять, что такое конфликт интересов, считают в СПЧ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Избежать конфликта интересов между бизнесом региональных и муниципальных депутатов и их службой можно при помощи дополнительного образования для госслужащих, заявил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал исследование "Трансперенси Интернешнл" о конфликте интересов в некоторых регионах России.

В четверг Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл – Р" опубликовал исследование, в котором говорится, что у некоторых региональных депутатов из Краснодарского края, Свердловской области и республики Татарстан существует конфликт интересов между госслужбой и бизнесом. Организация сообщает, что представители компании предложили Совету при президенте по противодействию коррупции и правительству РФ разработать обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов для депутатов всех уровней с учетом специфики их деятельности и результатов опубликованного исследования.

"Я считаю, что очень важно заняться дополнительным образованием для этой категории. То есть разъяснения им должны постоянно проводить, они многие не знают даже о конфликте интересов. Они слышали о нем, но они не понимают, какая у них ответственность за это за все. Вот в чем проблема. Эта мера крайне важна", — сказал РИА Новости Кирилл Кабанов.

Он считает, что эффективной мерой по борьбе с конфликтом интересов у депутатов будет, в частности, запрет на работу в комиссии или комитете, который может быть связан с бизнесом депутата и через который депутат сможет повлиять на успехи и привилегии своей компании.

"Если у человека строительная компания, то он не должен идти в комитет по контролю над строительством или в земельный комитет, потому что он будет влиять на определенные решения", — отметил Кабанов.