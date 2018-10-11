Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам.

Документ в нижнюю палату парламента внес Владимир Путин.

Согласно проекту, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество сохранятся и после повышения пенсионного возраста.

Они будут предоставляться "не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста", пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Это позволит получать льготы женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет.

Законопроект призван обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с предстоящим поэтапным повышением пенсионного возраста.

Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60. В сентябре Госдума приняла закон о повышении начиная с 2019 года пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65.

Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин предложил менее радикальный вариант — лишь до 60 лет. Также президент выступил за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин).