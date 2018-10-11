МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам.
Согласно проекту, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество сохранятся и после повышения пенсионного возраста.
Они будут предоставляться "не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста", пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Это позволит получать льготы женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет.
Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60. В сентябре Госдума приняла закон о повышении начиная с 2019 года пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65.
Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин предложил менее радикальный вариант — лишь до 60 лет. Также президент выступил за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин).