Донецкий медицинский университет первым получил аккредитацию в России

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Донецкий медицинский университет прошел аккредитацию в РФ и будет выдавать дипломы российского образца, сообщили в четверг в министерстве образования и науки самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького прошел аккредитацию в Российской Федерации. Успешное прохождение аккредитации даст возможность ДонНМУ имени Горького выдавать выпускникам, наряду с дипломами образца Донецкой народной республики, дипломы государственного образца Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования ДНР.

Отмечается, что это первый вуз ДНР, прошедший аккредитацию в РФ.

"В настоящий момент еще несколько ведущих вузов ДНР готовят документы для аккредитации в Российской Федерации", — добавили в министерстве, не уточнив, какие именно ВУЗы готовятся к прохождению аккредитации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.