ГД приняла в первом чтении проект о защите детей от колумбайн-сообществ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ и оперативном выявлении преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную для их жизни деятельность.

В пояснительной записке говорится, что документ вводит дополнительные механизмы для пресечения подобных деяний.

Проект внесла на рассмотрение вице-спикер Ирина Яровая в мае этого года.

Как отмечается, проект восполнит пробел в законодательстве, уже предусматривающем ограничение доступа к информации о способах самоубийства, а также к призывам к самоубийству. В этот перечень добавляется информация, направленная на склонение детей к совершению противоправных действий, опасных для их жизни.

Принятие документа позволит информировать правоохранительные органы о подобном контенте для превентивного блокирования этой информации и оперативно проводить процессуальные действия.

Кроме того, проект создает механизм, позволяющий не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ, что позволит органам следствия и полиции собирать необходимые доказательства для расследования.

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года.