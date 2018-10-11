ФМБА окажет необходимую помощь космонавтам с аварийного "Союза"

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) окажет всю необходимую помощь космонавтам с аварийного "Союза" после спасательной операции, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Спасательная операция идет. Мы окажем всю необходимую помощь", — сказал собеседник агентства.

Также в ФМБА сообщили, что решение о том, в какое медучреждение будут отправлены космонавты, пока не принято.