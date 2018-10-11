МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с коллективом НТВ и поздравит его с 25-летием телеканала, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой президент России поздравил с юбилеем коллектив телекомпании "НТВ", отметив талант и большую самоотдачу сотрудников. В среду НТВ исполнилось 25 лет.

"Вечером к Путину придут НТВ-шники, которым 25 лет, — руководство канала, с тем, чтобы президент их поздравил, что он и сделает", — сказал Песков.

Он добавил, что также на четверг у президента запланирован ряд встреч публичного характера, о которых будет сообщено позже.

При этом Песков отметил, что позднее также сообщат, какие это будут встречи и будут ли собеседниками президента представители регионального руководства, как действующего, так и будущего.