МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Обнародован список 45 городов РФ, аэропортам которых присвоят имена выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России", сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев журналистам.

В рамках общенационального проекта "Великие имена России" официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения предполагается дополнить именами известных российских деятелей разных эпох. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса — люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады российских аэропортов. С данной идеей выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ будет координировать работу по реализации проекта. Совокупный пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена знаменитых соотечественников, превышает 170 миллионов человек.

"Уже заработал сайт нашего проекта, на него можно зайти и там есть список городов. Сайт надевается великиеимена.рф", — сказал Фадеев.

В списке городов — Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

По словам Фадеева, до 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, первичный список будет включать от 3 до 10 вариантов наименований для каждой воздушной гавани; 22-28 октября будет формироваться лонг-лист, при этом любой житель региона сможет предложить свое имя: оно будет включено в список в том случае, если наберет не менее 500 голосов на сайте проекта.

Секретарь ОП РФ отметил, что с 29 октября по 7 ноября будет идти формирование шорт-листов, и в ходе социологических опросов определена тройка лидеров; до 30 ноября пройдёт открытое голосование по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". Голосовать можно будет как на сайте, так и заполняя анкеты в наиболее тиражных региональных изданиях, на стойках волонтеров, в аэропортах и на борту самолетов.

"Пятого декабря планируем завершить конкурс и объявить имена, которые жители нашей страны присвоили этим 45 аэропортам", — добавил Фадеев.

Авторы инициативы полагают, что после этого на уровне регионов будет объявлен конкурс на оформление этих аэропортов. "У нас есть Ассоциация аэропортов России, она наш партнёр, они готовы к этой работе, они готовы вложить очень большие средства, чтоб надлежащим образом оформить эти аэропорты", — пояснил Фадеев.

На вопрос, потребуется ли для присвоения имён выдающихся соотечественников аэропортам менять российское законодательство, он ответил отрицательно. "Мы ничего не переименовываем… Международная классификация не будет меняться, поскольку в этом случае надо перетрясти все реестры и системы управления воздушным движением в мире. Мы не будем этого делать — имя будет присвоено… возможно, на билетах это будет написано. Но ничего переименовывать географически мы не собираемся", — сказал секретарь ОП РФ.

Как в свою очередь отметил один из инициаторов проекта, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности, одна из целей проекта — объединить россиян любовью к собственной истории. "Очевидно, что московские аэропорты призваны носить имена тех великих людей, которые внесли особый вклад", — сказал епископ.

Он предположил, что московский аэропорт Внуково может быть назван в честь выдающегося русского химика Дмитрия Менделеева, а Шереметьево — главный международный аэропорт столицы — может быть назван в честь писателя Фёдора Достоевского. "Это самый читаемый на западе русский писатель", — пояснил Шевкунов.

"Но здесь мы не должны настаивать, мы должны слышать глас народа", — добавил он.